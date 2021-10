Cuauhtémoc Blanco crea polémica al hablar sobre la Concacaf

El histórico jugador de la selección mexicana sigue causando furor en las redes

Por: Gerardo Romero 14 de Octubre 2021 · 15:58 hs

El legendario jugador de la selección mexicana, Cuauthémoc Blanco, volvió a generar polémica al resaltar que el futbolista mexicano es superior a los del resto de la Concacaf, algo que destacó que debe ser demostrado en el Octagonal correspondientes a las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

“Con todo respeto, puedes pasar no caminando porque hay partidos complicados, pero todos los futbolistas de la Selección Mexicana tienen mucho mejores cualidades que los equipos de Concacaf. Han habido situaciones que se han complicado, pero ahí hay que sacar el talento”, expresó.

Además de esto, el exdelantero respaldó a los jugadores que han sido naturalizado, siempre y cuando marquen la diferencia, tomando como ejemplo el reciente proceso para incluir a Rogelio Funes Mori en el ‘Tri’.

"Si hay el talento con Funes Mori, adelante. Siempre tiene que ser mejor jugador que un mexicano. A mí se me hace un buen centro delantero, lo ha demostrado con Monterrey”, señaló.

Para finalizar, habló sobre la ausencia de Javier Hernández en la convocatoria anunciada por Gerardo Martino, y aunque no quiso entrar en controversia, defendió al atacante.

“Las críticas siempre van a estar ahí, que por qué Chicharito no y un extranjero sí, yo creo hay buenos centros delanteros y si le están dando la oportunidad a Funes Mori, que la aproveche al máximo. No sé por qué no llaman al Chicharito o qué problemas tuvo con el entrenador, él solamente lo sabe”, indicó.