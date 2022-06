Cuauhtémoc Blanco revela tratos de La Volpe en América

El exjugador aseguró que el entrenador argentino es un gran estratega pero la principal falencia es que no sabe cómo tratar a los futbolistas.

Por: Mauro Palacios 21 de junio 2022 · 14:03 hs

Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco quedaron en veredas opuestas, que se marcaron mucho más, cuando el jugador no estuvo en la lista para disputar el Mundial de Alemania en 2010.

Blanco recordó una anécdota cuando ambos se encontraron en el América, en 1996. En una declaración aseguró que La Volpe es un gran entrenador, pero asegura que no sabe cómo tratar a los futbolistas.

“En verdad yo siempre lo he dicho, es un buen entrenador, siempre se lo voy a reconocer, no tiene un buen trato con los futbolistas, se me hace una persona muy agrandada, que dice que él es Dios. Me acuerdo cuando me decía, ‘pongan en un cuadernito La Volpe es Dios cien veces’, nos decía cuando estaba en América”.

En la etapa que Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco coincidieron en el América, en las Águilas se esperaba más pero los resultados no acompañaron. En Liga cayó en tres partidos y solo ganó uno, mientras que en la Copa logró cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Ricardo La Volpe fue cesado de su cargo y también sufrió una dura derrota en el Clásico Nacional, donde Chivas goleó 5-0.