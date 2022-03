Cuauhtémoc Blanco sorprende a la fanaticada del américa con esta solicitud

El histórico pretende ser el sustituto de Santiago Solari

Por: Gerardo Romero 02 de Marzo 2022 · 18:35 hs

Las Águilas del Club América se encuentran atravesando una grave crisis deportiva al ubicarse en la décimo séptima posición de la clasificación en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, lo que representa su peor registro en la historia. Este hecho ha generado que algunas leyendas del club se postulen para dirigir al equipo en una posible salida de Santiago Solari, siendo uno de estos el eterno Cuauhtémoc Blanco.

El histórico ‘10’ alzó la mano para colocarse en el banquillo de Coapa y dirigir al equipo a la victoria o incluso, en tono de broma, jugar 15 minutos para ayudarlos con los goles.

El Gobernador de Morelos dijo que si pudiera hablar con Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, le pediría una oportunidad para dirigirlos ahora que se ubican en el penúltimo lugar de la clasificación general y solo evitan ser coleros por diferencia de un gol con Santos Laguna.

“Que me diera chance de dirigir, ‘dame chance (risas)’. Quedamos de jugar una cascarita, tenemos una gran relación con él, es un gran tipo, pero él debe estar preocupado por lo que está pasando al América porque esto nunca había sucedido. Hay varios factores, también no sabes si es el presidente o el director deportivo. Se ha perdido la identidad del americanismo ahí adentro”, expresó durante una entrevista para Fox Sports.

La leyenda azulcrema relató que actualmente no existen jugadores dentro del América que sientan la playera y abogó para que esto regrese como en otras épocas donde la base del club eran jugadores formados en fuerzas básicas.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para hablar del mal momento que viva la Selección Mexicana, asegurando que no cuentan con líderes para conseguir su cupo a Qatar 2022.

“Ahí se dan un tiro. No puedo decirte nada (de Gerardo Martino) por qué no sé cómo se lleven en el vestidor, cuál es su estrategia. Si a mí me dieran la oportunidad de ver el entrenamiento a lo mejor te diría”, expresó Blanco.

“Hoy en el América, como en la Selección (pediría) que tengamos líderes. Eso creo que le falta tanto al América como a la Selección Mexicana. (En los partidos) Aunque sea haces una discusión con el contrario, algo”, añadió.