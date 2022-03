Cuauhtémoc Blanco sorprende con el próximo destino del club Querétaro

El gobernador de Morelos quiere que el equipo pase a Zacatepec

Por: Gerardo Romero 11 de Marzo 2022 · 19:20 hs

El gobernador del estado de Morelos y exfutbolista mexicano, Cuauhtémoc Blanco, sorprendió a sus fanáticos al asegurar que hará todo lo posible para convencer a los dueños de Grupo Caliente, propietarios de los Gallos Blancos de Querétaro, de mudar al equipo a Zacatepec, luego de conocerse que la franquicia se pondrá a la venta.

Esta decisión se dio luego de la desafiliación de la directiva encabezada por Gabriel Solares, la cual ocurrió por los hechos de violencia registrados por parte de los fanáticos de los emplumados en el Estadio La Corregidora.

“Serán bienvenidos si quieren venir a Zacatepec, con mucho gusto serán bien recibidos. Voy a tratar de contactar al que es dueño del Querétaro, le voy a decir que se lo traiga para acá porque acá hay una afición espectacular, ojalá trate de convencerlo para que se pueda traer a Querétaro acá”, expresó el funcionario.

El exjugador habló de lo sucedido en la capital queretana durante el duelo entre Gallos Blancos y Atlas, considerando el daño real que tiene el futbol mexicano está siendo provocado por las barras, las cuales tendrían que desaparecer del balompié nacional.

“Yo creo que tendrían que quitar las barras, eso te da más seguridad de poder ir al estadio. Las barras son las que están haciendo daño al futbol mexicano, y son importantes pero si no se saben comportar hay que retirarlos”, sentenció.

“Todo el medio futbolístico está enojado, encabronado porque no pueden pasar estas cosas. Es lamentable lo sucedido. En Europa no pasan estos acontecimientos, deberían de tomar el tema en serio y tratar de revisar a todos los personajes que dañan el futbol mexicano. Me enfurece”, destacó Blanco.