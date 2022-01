¿Cuento de terror? Eriksen habló de su casi muerte

El jugador sufrió una falla cardíaca que lo tumbó en el campo

Por: Gerardo Romero 08 de Enero 2022 · 18:20 hs

El futbolista danés, Christian Eriksen, protagonizó el pasado 12 de junio uno de los momentos más traumantes del 2021, debido a que pasados los 42 minutos del partido entre Dinamarca y Finlandia de la Euro 2020 se desplomó tras sufrir una falla cardíaca que lo dejó sin signos vitales.

Lo extraño de este suceso es que el jugador del Inter de Milán aseguró que nunca tuvo indicios previos de un episodio de esa naturaleza, por lo que desconocía que podía sufrirlo.

"Me sentí genial, no había indicios de nada. Me sentí normal, así que no lo vi venir en absoluto. Recuerdo el saque de banda de Maehle. Me golpeó la pelota en el pecho y la devolví usando la espinilla. Sentí un pequeño calambre en la pantorrilla y luego me desmayé", expresó durante una entrevista ofrecida para la televisión pública danesa DR.

"Estoy de espaldas cuando me despierto. Los siento presionándome. Luché por respirar y luego escuché voces débiles y médicos hablando… estoy pensando que no puede ser que esté acostado en el suelo. Estoy sano", añadió.

Eriksen reconoció que uno de sus principales temores fue el haberse roto la espalda, aunque destacó que lo único que no recuerda del incidente fueron los momentos 'en los que estaba en el cielo'.

"Mi primer pensamiento es que me había roto la espalda. ¿Puedo mover mis piernas? Puedo mover los dedos de los pies, pequeñas cosas como esa. Lo recuerdo todo, excepto aquellos minutos en los que estaba en el cielo", resaltó.

"Me desperté de la reanimación cardiopulmonar y fue como despertar de un sueño. Yo estaba lejos, no recuerdo nada. Luché por respirar cuando me recuperé y, lentamente, vi a los médicos a mi alrededor y escuché voces", sentenció el mediocampista.