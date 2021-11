¿Culpa de Cristiano? Leyenda de la Premier da el motivo por el despido de Solskjaer

El portugués no parece tener el respaldo que esperaba en Inglaterra

Por: Gerardo Romero 23 de Noviembre 2021 · 20:05 hs

El exjugador del Arsenal y leyenda del fútbol inglés, Paul Merson, aseguró que el regreso del astro portugués Cristiano Ronaldo al Manchester United no representó ningún cambio positivo en el plantel y además causó la destitución del director técnico noruego, Ole Gunnar Solskjaer.

“La situación de Cristiano lo tiró todo por la ventana, solo fueron a por él porque se enteraron de que el Manchester City lo quería”, expresó Merson a través de su columna para el medio Sky Sports, resaltando la gravedad que padece el club actualmente.

De acuerdo con la opinión del exjugador de la Selección de Inglaterra que disputó el Mundial de Francia 1998, la exestrella del Real Madrid tiene un importante lugar en la historia del fútbol, aunque no marca la misma diferencia que en sus mejores años como merengue.

“Es un problema de cara al futuro. Los aficionados adoran a Ronaldo, es el rey. No me malinterpreten, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero este es su talón de Aquiles. El tipo es una leyenda, con los records que ha conseguido, pero eso ya no lo es hoy”, destacó.

En su columna, Merson también prioriza el juego colectivo por encima del individual, algo en lo que se caracteriza el juego de Cristiano Ronaldo.

“Está bien que la gente diga: ‘Ha hecho su trabajo, ha marcado goles’. Pero el United necesita jugar como un equipo para ganar trofeos, no tener a alguien que se ponga delante y meta el balón en la red 20 veces por temporada. Necesitan un equipo”, concluyó.