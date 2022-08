Dani Alves cada día más enamorado de la Liga MX

La estrella brasileña, confesó su verdadero objetivo, se le cae la baba por el fútbol mexicano y trata de cerrar bocas, ante tantos detractores.

Por: Mauro Palacios 10 de agosto 2022 · 15:09 hs

El arribo a la Liga MX de Dani Alves, trajo mucha expectativa en el continente y en el mundo del fútbol, ya que es una estrella, y en esta etapa en Pumas de la UNAM, reveló muchas inquietudes.

“No es la MLS. Esa liga tardará más en crecer. Pero la Liga MX, hay algo ahí... la calidad es muy buena y la afición es increíble y, ya sabes, no creo que la gente vaya al estadio solo para ver a Dani Alves, pero tal vez pueda hacer que más gente preste un poco más atención desde el exterior. Eso solo puede ayudar".

Dani Alves confesó que fue una gran decisión fichar por la Liga MX, por lo que se muestra más que feliz por esta decisión, y reveló la razón por la que realmente se inclinó por el conjunto de Pumas.

“Me encanta México. Me encanta la Ciudad de México. Me encanta. Es tan hermoso; la gente es tan, tan amable. Pero para mí, la razón por la que me uní a Pumas fue ser parte de una liga que realmente puede crecer”, señaló Dani.

“Dicen que lo imposible no existe. A la mie.… eso. ¡Existe! Créeme, existe. 'Imposible' es tan real como tú lo dejas ser”.