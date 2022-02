Dani Alves enfurecido por la acusación que le hacen

El futbolista del FC Barcelona fue muy sincero y nuevamente se disculpó con Yannick Carrasco por la entrada que le costó la roja frente a su cara.

Por: Mauro Palacios 10 de Febrero 2022 · 10:30 hs

El jugador del FC Barcelona, Dani Alves negó que fuera a hacer daño al jugador del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco en la entrada por detrás que le costó la tarjeta roja al lateral y posterior sanción de dos partidos.

"Es ridículo pensar que un compañero de profesión va a hacer daño al otro a propósito.. Jugamos un deporte de riesgo y los accidentes pasan, y no tiene por qué ir a más. De todas formas, Carrasco, lo siento por el accidente otra vez".

Una respuesta al propio Carrasco, quien tras el partido aseguró que Alves lo hizo...queriendo. "Lo hace para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ahí, tan alto, no creo que sea para coger la pelota".

La acción, revisada por el VAR, acabó con expulsión de Alves. Posteriormente, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol sancionó al jugador con dos partidos, por lo que se perdería los partidos ante Espanyol y Valencia.