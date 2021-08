Dani Alves sigue ampliando su vitrina de trofeos

El grandioso jugador brasilero Dani Alves ha sumado un nuevo trofeo a su lista y van 44 títulos en su cuenta personal.

Por: Facundo Agudo 07 de Agosto 2021 · 13:36 hs

Este sábado Dani Alves ha levantado otro titulo mas en su carrera como futbolista, se trata de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Brasil derroto por 2-1 a España, de esta manera Alves consigue el titulo 44 en su cuenta personal.

A los 38 años, el exfutbolista de Sevilla y Barcelona, mantiene la ambición intacta. Es el jugador mas veterano en ganar una medalla de oro y además ha jugado todos los minutos del torneo olímpico y ha sido el jugador dominante en recuperación del balón, en pases claves y regates completados, una bestia.

El capitán de Brasil ha dejado unas lindas palabras para analizar su presente: "No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado", dijo recientemente.

Esta clara la ambición de Dani Alves ir por el único titulo que le falta en su vitrina, la Copa del Mundo y tendrá la chance, si es convocado de hacerlo el año que viene, cuando se dispute el Mundial de futbol en Qatar.

Para ello, tras 19 años de carrera en la élite, deberá cuidar su salud. Una lesión de rodilla en mayo le tuvo un mes fuera y le impidió entrar en los planes de Tite para la Copa América, aunque por el contrario le permitió estar en plena forma para unos Juegos Olímpicos de los que sale campeón.