Darío Benedetto regresará a Boca Juniors

El ex delantero de las Águilas del América, hoy suplente en Elche, estuvo en Argentina y habló sobre su futuro en Boca Juniors, donde buscará revancha.

Por: Mauro Palacios 22 de Diciembre 2021 · 12:16 hs

Se realizó la inauguración de un gimnasio de entrenamiento con sobrecarga en Arsenal, que donaron al club Darío Benedetto e Iván Marcone. Ambos estuvieron presentes en el evento, pero fue el Pipa el que tiró un bombazo que ilusionó a los aficionados de Boca Juniors.

"Lo dije en su momento cuando me fui. A Boca voy a volver ya sea como hincha o jugador. Yo estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver", confesó Benedetto, el atacante más indiscutido después de la salida de Martín Palermo, mientras el Consejo de Fútbol sigue buscando un 9 y deja la posibilidad de utilizar a Wanchope Ábila y a Gustavo Bou.

El ex Tijuana y América de México, de 31 años, se sinceró en diálogo con TyC Sports sobre la selección Argentina y su participación. "No, yo creo que no, ya estoy grande, tengo 31 años. Obviamente siempre es algo que a uno lo tienta muchísimo, pero también hay que ser realistas. Los jugadores de ahora están muy bien, han hecho las cosas de maravillas y ojalá que puedan seguir de esta manera y nosotros de este lado apoyándolos como siempre".