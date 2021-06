De Bruyne: “Me enorgullece ser candidato al Balón de Oro”

El jugador se consagró como uno de los mejores en Europa durante el 2020

Por: Gerardo Romero 20 de Junio 2021 · 11:22 hs

El centrocampista Kevin de Bruyne expresó su emoción al ver que su nombre se encuentra entre los candidatos para el Balón de Oro, aunque destacó que estas decisión escapan de su control y sólo puede dedicarse a jugar bien al fútbol.



“No tengo control sobre ello. Intento ser el mejor jugador que puedo. Luego, tengo mucha suerte de no tener que elegir, hay muy buenos jugadores. Me enorgullece que la gente me considere uno de los posibles ganadores al Balón del Oro. Quiere decir que estoy entre los mejores jugadores del mundo y es para lo que he trabajado toda mi vida”, expresó el belga durante una rueda de prensa.

El capitán del Manchester City se ha convertido en un pilar para su club y recientemente ha demostrado todas sus habilidades en la Eurocopa, otorgando una asistencia y anotando el gol de la victoria ante la selección de Dinamarca.

“No lo sé, no tengo ni idea. En los entrenamientos intento reconocer situaciones lo más rápido posible. Cuanto mejor sepas dónde están tus compañeros y tus oponentes más opciones tienes”, dijo.

Recordemos que el centrocampista de 29 años fue nombrado como el mejor jugador de la temporada en la Premier League y además finalista de la Champions League, datos que le otorgan un plus a la hora de ser escogido.