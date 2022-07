De España a Inglaterra: El futbolista del Barcelona que llegó para reforzar la defensa del Tottenham

El Barcelona sumó dos refuerzos por este motivo tuvo que darle salida a uno de sus jugadores y el Tottenham aprovechó para reforzar su defensa.

Por: Facundo Agudo 09 de julio 2022 · 13:32 hs

El defensor francés, Clement Lenglet fue presentado como nuevo futbolista de Tottenham, el jugador galo llego a Londres vía préstamo por este motivo el Barcelona seguirá haciéndose cargo de un 15 % del sueldo de jugador mientras que el 85% restante lo abonará la institución londinense.

La llegada de este jugador al Tottenham es porque el equipo de Conte quiere darle profundidad a su plantilla, ya que esta temporada volverá a disputar la Champions League y quieren volver a ser candidatos al título.

Se trata de la quinta incorporación del club inglés que entrena el italiano Antonio Conte durante el mercado de pretemporada, tras las firmas del brasileño Richarlison (ex Everton), del croata Ivan Perisic (ex Inter de Milán), del maliense Yves Bissouma (ex Brighton) y del arquero inglés Fraser Forster (ex Southampton).