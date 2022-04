¡De Terror! Jugador argentino sufrió un sismo en plena entrevista

El portero argentino, que actualmente vive en Chile, sintió un temblor en su casa mientras dialogaba con un periodista.

Por: Mauro Palacios 16 de Abril 2022 · 12:55 hs

El portero argentino y nacionalizado ecuatoriano Hernán Ismael Galíndez vivió una extraña situación en el día de ayer, mientras estaba brindando una entrevista para Bolavip Chile un sismo con magnitud de 4,9° Richter sacudió a la ciudad de La Ligua, Valparaíso, Chile, donde el futbolista vive con su familia, y todo quedó registrado en las cámaras de celular.

Cuando el periodista chileno le estaba realizando una entrevista, Galíndez, que sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022 con Ecuador, empezó a mirar para los costados, y se lo notaba bastante distraído.

Al terminar la pregunta, el ex arquero de Rosario Central hizo silencio por unos segundos, y luego explicó lo que estaba sucediendo en su casa.

“Perdón, no te escuché porque está temblando todo acá. Sentí recién un temblor y no escuché lo que me dijiste porque justo vi a mi mujer ir a agarrar a mi hija”, expresó Galíndez.

Por último, Galíndez dijo: “Acá nunca me había pasado, pero sí en Ecuador. Igual vivimos en una casa, así que no pasa nada".