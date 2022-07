De esta manera motivaban a Maradona, cuando le mencionaban a Passarella

Elvio Paolorosso, ex colaborador de Gerardo Martino, recordó una anécdota con el astro del fútbol en los meses previos a dejar el fútbol.

Por: Mauro Palacios 20 de julio 2022 · 14:04 hs

Diego Armando Maradona y Daniel Passarella no se llevaban bien como es de público conocimiento y la historia dice que el entrenador campeón con Rayados en 2003, se enojó cuando perdió la capitanía con Carlos Bilardo y que pasó al 10 de la Selección.

En México 1986 una discusión entre ambos terminó de romper la relación entre los dos campeones del mundo con Argentina y Elvio Paolorosso, ex ayudante de Bilardo en Boca, recordó que método utilizaba con Maradona para motivarlo en la pretemporada en su último regreso, antes del retiro.

"A Diego, por ahí le decías ‘tenés que hacer esto’ y por ahí no te lo hace. Me acuerdo cuando lo fui a entrenar en el último regreso. Porque él, antes de retirarse en Boca, tuvimos una pretemporada. Nos fuimos tres meses a Villa La Angostura. Me acuerdo que él a veces no quería trabajar. ‘No, hoy no quiero trabajar”, comenzó el relato de Paolorosso en Super Deportivo Radio.

En ese momento, El ex preparador físico de Gerardo Martino en la Selección Argentina señaló que hacía para recordarle las diferencias que tenía con el Kaiser y desde ahí como empezaba a entrenar. “¿Vos sabés que escuché esta mañana?’ y me dice ‘¿Qué?, que Passarella dijo que vos no podés jugar más, que sos un gordito’”.

Paolorosso ,además, contó que Maradona cambió a partir de ese comentario y cerró: “Ese día entrenó a la mañana, a la tarde y a las 2 de la mañana, me llamó y me dijo ‘vamos a un gimnasio’ que había uno abierto las 24 horas en Canadá para entrenar. Hizo triple turno”.