Deja el Manchester United: Cristiano Ronaldo se acerca a un exótico destino

Cristiano Ronaldo ha sido contactado por un equipo insólito, sin embargo, es uno de los más grandes de ese país y tiene mucha tradición en Europa.

Por: Redacción Pasión Fútbol 09 de agosto 2022 · 12:45 hs

Todavía no se ha definido el futuro de Cristiano Ronaldo, el jugador no esta a gusto en el Manchester United, ya que el equipo inglés no jugará la Champions League, por este motivo el delantero luso de 37 años quiere abandonar el club, pero no decide a cual irse.

El jugador ya recibido ofertas desde el Chelsea, Bayern, Atlético de Madrid y Napoli, todos estos clubes juegan la Champions League y quieren contar Cristiano Ronaldo, sin embargo, en las últimas horas apareció el nombre de otro importa club.

Se trata del club turco, Galatasaray, el equipo que no jugará la próxima edición de la Champions League y llamó a Cristiano Ronaldo, sin embargo, el delantero del Manchester United, rechazó la posibilidad debido a ese motivo.

“No está en venta”: Erik Ten Hag puso fin a los rumores sobre Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag brindó su primera conferencia de prensa como entrenador del Manchester United, por este motivo no pudo esquivar las preguntas sobre una posible salida de Cristiano Ronaldo del equipo y también habló sobre el futuro de Frenkie De Jong y la llegada de Eriksen.

Sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo, Erik Ten Hag fue muy claro: "Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo".

También afirmo lo siguiente: "Hablé con él antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir...".

También hablo sobre el interés del Barcelona por De Jong, ante esto el entrenador neerlandes fue muy cauteloso: "¿Frenkie de Jong? Nunca hablo de jugadores que tienen contrato con otros clubes. No voy a responder sobre Frenkie", dijo ante los medios.

"Queremos incorporar a los jugadores adecuados. Tenemos una plantilla muy buena, estamos trabajando para desarrollar nuestra forma de jugar", expresó el entrenador en referencia a la llegada de Eriksen al Manchester United.