Dejó el fútbol para salvar a su madre

A sus 31 años, el ex Sporting de Gijón colgó los botines por una causa que no podía esperar, un gesto de amor único.

Por: Mauro Palacios 22 de Febrero 2022 · 08:49 hs

Borja Navarro podría haber continudado con su carrera.Con 31, normalmente el físico te acompaña varias temporadas más hasta que llega el punto final de la carrera.

Navarro salió del Sporting de Gijón, donde llegó a debutar en Primera y jugó en La Liga de España. Hasta hace unos días, defendía los colores del Caudal Deportivo, equipo del Ascenso español del que era delantero y capitán.

Pero un giro en su vida familiar hizo que su mundo cambiara: a su madre de 54 años le diagnosticaron leucemia. "Empecé a llorar y me quedé en completo shock. Aquella escena no se me va a olvidar nunca", le contó Borja al diario Marca del momento en que se enteró de la noticia.

"Ese mismo día la llevaron al hospital y al día siguiente comenzó con la quimio. El inicio de ese proceso fue durísimo".

"Es verdad que la decisión, que fue complicadísima después de tantos años, no la achaco sólo al caso de mi madre. Pero también es cierto que si no hubiera pasado esto no me habría retirado aún. Este año no me estaba sintiendo físicamente como quería, probablemente por este tema. El fútbol te debe ayudar a desconectar y estar bien y para mí suponía una carga más. No estaba yo para aguantar más cargas".

"Lo primero que se hace en estos casos, cuando ya se sabe que necesita un trasplante tras varios ciclos de quimio, es buscar un donante lo más compatible posible. A mí madre le apareció uno en Italia, pero al final no pudo completarlo por unos problemas que surgieron. Y por eso me ofrecí yo, que soy el hermano pequeño y el que está más cerca. Siempre se busca el recurso óptimo y, si no se puede, los hijos", ahora se dedicará a trabajar como maestro de educación primaria, su segunda profesión.

Su accionar puede alargar y mejorar el pronóstico de su madre: "Nada me gustaría más que eso. Sólo pensamos en que esté lo mejor posible. Mis padres son los que lo están pasando mal porque yo al final, aunque he dejado el fútbol, sigo teniendo mi vida dando clases en un colegio además de cuidar de mi mujer e hijos. Esto te demuestra que la vida te da cosas así, de un día para otro te cambia por completo y tienes que adaptarte y valorar las cosas de otra manera", cerró quien recibió un homenaje del Sporting y Caudal.