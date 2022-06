Del Prete ya está en México para cerrar su fichaje con Pumas

El argentino se realizará las pruebas físicas y médicas correspondientes y si todo sale bien, firmará su contrato por tres años.

Por: Mauro Palacios 11 de junio 2022 · 12:05 hs

El delantero Gustavo del Prete llegó a México para firmar con Pumas y destacó el desafío que significa vestir la playera desde este Apertura 2022.

"Es un desafío importante, conozco a Pumas hace mucho cuando jugaba allá en Argentina en las divisiones inferiores. Me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club, más que nada el técnico (Andrés Lillini) que me llamó, y que me hayan mostrado un interés es siempre positivo y llego muy feliz".

“Tuve una charla con él hace una semana y la verdad que me mostró las ganas, me contó muchas cosas de Pumas, del proyecto y estoy contento de llegar acá", apuntó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

"Llegué a un club grande y a una gran hinchada que hay que respetar. Se trata de esforzarse al máximo, mientras te esfuerces y trabajes mucho, las cosas van a salir bien".

Se integrará a la pretemporada donde le tocará enfrentar los siguientes partidos amistosos, entre ellos uno contra América. "Sí sé lo que significa (jugar contra América), es un partido muy importante y primero vamos a acomodarnos acá".