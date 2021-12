Delantero uruguayo llegaría al Barcelona en enero

El delantero uruguayo que llegaría al Barcelona, actualmente se desempeña en el Manchester United y dejaría el club ingles para unirse a los culés.

Por: Facundo Agudo 14 de Diciembre 2021 · 13:38 hs

Edinson Cavani, de 34 años es el apuntado por Joan Laporta para reforzar la delantera del Barcelona, tras la fatídica lesión de Braithwaite y el retiro anticipado del Kun Agüero. Además, se busca a este delantero, porque el único delantero sano y actividad del Barcelona es Luuk de Jong y su rendimiento no es el que todos esperaban.

Cavani no cuenta con minutos en el United desde la llegada de Cristiano Ronaldo y debido a esto y la búsqueda de un contrato de mayor duración ve con buenos ojos la llegada al Barcelona, que esta dispuesto a ofrecerle lo que el United no puede. Desde el club inglés no podrían ningún tipo de traba para rescindirle el contrato así que el Barcelona se haría con los servicios de Cavani de manera gratuita.

Cavani, ya esta recuperado de la lesión en el tendón y tiene el visto bueno de los médicos para jugar, de esta manera todo parece indicar que volverá a las canchas, pero esta vez será en España y vistiendo la camiseta del Barcelona.