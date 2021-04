Descontento en el Mazatlán FC con el VAR (+Video)

El día de ayer se dio el encuentro entre el Mazatlán FC Vs. Puebla, partido que finalizó 3-1 a favor de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura Guard1anes 2021. Y el estratega de Mazatlán, Tomás Boy estalla en contra del VAR; "Lo tenemos de enemigo".

Por: Xavier Mejía 03 de Abril 2021 · 20:51 hs

MazatlánFC, visitó el día de ayer a Puebla, equipo que se quedó con los tres puntos luego de ganar 3-1 gracias a los goles del delantero SantiagoOrmeñoen el minuto 45+6 luego de cobrar un penal, el extremo SalvadorReyesChávez en el minuto 64 y por el uruguayo MaximilianoAraújo en el minuto 72 del partido.

El entrenador técnico de Mazatlán FC,TomásBoy consideró que el VARestá en contra del club que dirige, ya que señaló un par de jugadas que merecían revisión. TomásBoy consideró que esto fue debido a los errores del arbitraje, esto tras la expulsión de NicolasVikonis que dejó en desventaja a su equipo en el minuto 45+2.

“Mi equipo se fue adelante en el marcador, estaba dominando tremendamente. Cometemos muy pocos errores, pero son errores grandísimos que nos han costado. En ese error se da el penalti, se da el empate y después se crean condiciones mucho más difíciles para trabajar en la segunda mitad”, declaró en conferencia de prensa el estratega Tomás Boy.

Asimismo, Boy consideró que el VAR está en contra de su plantilla, ya que señaló un par de jugadas que merecían revisión e incluso amonestación, pero no fueron siquiera revisadas por el cuerpo arbitral.

"Hay dos jugadas muy dudosas, una mano clarísima de uno de los adversarios que el árbitro no se dignó, ni el VAR, tenemos como enemigo al VAR, no revisan esa jugada y después hay una falta increíble para Israel Jiménez que es de expulsión directa, el árbitro no quiso hacer nada", manifestó Boy.

“Jugar con 10 hombres no es tan fácil, no nos alcanzó para poder mejorar, el partido se acaba cuando expulsan a mi jugador. No hay nada que decir, tenemos que sobreponernos. Puebla ganó bien, aprovechó las circunstancias y tenemos que reponernos de esto porque tenemos una visita muy fuerte contra Xolos", concluyó el técnico.