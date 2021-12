Descubren a los jugadores del PSG bebiendo antes de los partidos

Se conoció en las últimas horas que el plantel del Paris Saint Germain consume una bebida especial en la previa de los partidos, un tanto particular.

Por: Mauro Palacios 21 de Diciembre 2021 · 14:43 hs

El fútbol, a nivel mundial, está tan profesionalizado que ya dejaron de ser futbolistas para convertirse en atletas. La disciplina alimentaria es uno de las aristas que los deportistas de alto rendimiento deben cumplir a raja tabla, aunque lo que le toque consumir sea un tanto particular.

El mediocampista español del París Saint-Germain, Ander Herrera, contó que los nutricionistas del club galo les dan una singular bebida previo a los encuentros que mejora el rendimiento, pero no todos lo ven de la mejor manera.

"Nos dan un batido de remolacha que a la gente le da mucho asco. A mí no me importa. Y la remolacha creo que es lo único que está científicamente probado que mejora el rendimiento. Es un batido así rojo y como curiosidad luego después del partido meas que parece que estás sangrando. Es tan fuerte ese batido que la primera vez que te pasa te preocupas. Luego te acuerdas de que te has tomado la remolacha”, explicó en diálogo con el medio español Futbolemotion.

“Los días que jugamos yo normalmente no desayuno. Hago dos comidas para no sentirme pesado antes de competir. Pasta con pollo es una de las cosas que normalmente como. Durante la tarde si sé que voy a ser titular, aunque me cueste, como un poco más de pasta y banana siempre".

“El 80% de los encuentros los jugamos a las 9 de la noche de París. Esos días aprovecho para dormir un poco más, hasta las 10 de la mañana. Hago algunas cosas en mi casa y luego salgo que nos citan en el campo deportivo alrededor de las 12.30 del mediodía. Dejamos el coche y en bus nos vamos al hotel de concentración. Allí comemos, me gusta mucho dormir siesta el día de partido porque después a la noche me cuesta mucho dormirme. Merendamos, tenemos un rato para cambiarnos y ducharnos antes de salir para el estadio”.