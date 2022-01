Después de tantos rumores, se va Messi

Fue una bomba, el último fin de semana, cuando el propio Paris Saint Germain confirmaba que entre los jugadores que entregaron resultado de Covid, se encontraba Lionel Messi, hasta hubo crtíca por parte de Mauricio Pochettino.

Por: Mauro Palacios 05 de Enero 2022 · 11:36 hs

Luego de haber dado positivo de coronavirus en medio de una serie de festejos de los que participó en Rosario, y con algunas críticas que llegaron desde París, Lionel Messi partió rumbo a Francia.

El capitán de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni abordó un avión de su flota privada en el aeropuerto de Fisherton junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos a las 23.57, según informó el medio local Rosario Plus.

De esa manera, el capitán de la Albiceleste se pondrá a disposición del director técnico argentino Mauricio Pochettino, que el último domingo brindó una conferencia de prensa en la que manifestó su comprensión por la situación de Lionel Messi. "Llevamos casi dos años con el virus, sabemos lo que debemos evitar para no contagiarnos y aun así nos podemos contagiar".

"Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia, hasta este momento no sabemos más que eso. Hasta que no dé negativo en Argentina. no podrá viajar. Estamos esperando eso, el test que certifique que puede viajar. Y luego veremos las condiciones para ver si puede jugar o no", agregó.