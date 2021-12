Desubicado: Trató de "cagones" a su clásico rival y recibirá una llamada

El autor del empate en el clásico de La Plata trató de "cagones" a los hinchas y provocó la reacción del ex compañero y aclaró que lo va a llamar.

Por: Mauro Palacios 06 de Diciembre 2021 · 09:47 hs

Hubo un clásico tremendo en La Plata, Gimnasia y Estudiantes igualaron 4-4 y prometen un capítulo más pero fuera de la línea de cal, o al menos así lo dio a entender Luis Miguel Rodríguez, autor de un hat-trick en El Bosque.

Es que la figura del Lobo no se enteró de las explosivas declaraciones de Leandro Díaz, su ex compañero en Atlético Tucumán, hasta que se lo comentaron en la zona mixta.

"Estoy contento primero por el equipo, pero quería decir otra cosa. Primero lo empatamos porque la gente (a los hinchas de Gimnasia) paró de cantar cuando iban ganando 4-2 porque son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes. No tengo nada más para decir", declaró Leandro Díaz, autor del 4-4 definitivo, en el post partido.

Esas duras palabras llegaron a oídos del Pulga, que sacó a relucir su experiencia y dejó en claro que fue incorrecta la manera de expressarse de su ex compañero. "No es muy correcta la declaración. Lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. Mañana lo voy a llamar para ver si pide perdón. Antes que jugadores somos personas, no podemos incentivar la violencia".