Diego Cocca bancó a su equipo, a uno en especial

Para Atlas, fue un golpe perder la ida de esta final, sabiendo que estuvo arriba en el marcador en dos oportunidades, pero su entrenador, Diego Cocca, está muy esperanzado.

Por: Mauro Palacios 10 de Diciembre 2021 · 09:59 hs

Luego de la derrota 3-2 en el final frente a León por la Ida de la gran fiesta del Apertura 2021, Diego Cocca, el entrenador argentino de Atlas, brindó una conferencia de prensa donde se pronunció muy ilusionado para el domingo y marcó en que se debe mejorar.

"Este equipo no se administra, va a para adelante, este equipo va a buscar los tres puntos, hoy venimos a buscar los tres puntos, no vinimos a empatar, por eso se dieron tantos goles y León encontró, por lo general no nos hacen tantos goles, esa es la bronca, enfrente está un equipo que tiene mucha jerarquía y sabe jugar finales".

"Es raro que a este equipo le hagan tres goles, y hoy pasó, pero no pasó en todo el torneo, nosotros solo metimos dos y salió un partido lindo para la afición con muchas emociones, pero nosotros tenemos que corregir, queda abierta la llave y el domingo tenemos que ganar".

El entrenador bancó a su portero, claro que Camilo Vargas falló, pero confia en el colombiano y recordó que fue el mismo guardameta quien salvó en muchas ocasiones a los Zorros.

"Camilo (Vargas) nos ha salvado un montón de veces, el puesto del arquero es muy ingrato, nosotros confiamos plenamente en Camilo y no tenemos dudas que el domingo va a estar entero como siempre".