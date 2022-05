Diego Cocca disfrutó el pase de Atlas y no se guardó nada contra Chivas

El entrenador de los Zorros, último campeón en México, disfruta la clasificación a Semifinales y no se puso el casette al referirse al rival.

Por: Mauro Palacios 16 de mayo 2022 · 10:46 hs

El técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, disfruta y ya piensa en la Semifinal del Clausura 2022, en la antesala del tercer título, al vencer 3-2 a Chivas, no se desligó de los sentimientos e invitó a sus seguidores a echarle carrilla a la afición de Guadalajara.

“Es una realidad, este equipo juega, tiene trabajo, idea, personalidad y tiene una identidad. Yo estoy muy contento, muy feliz, tengo ganas de ir a descansar, ir a celebrar con mi gente, que toda la gente de Atlas esté orgullosa, contenta y que pueda echar la carrilla que quiera a la gente de Chivas”.

“Mira, en lo que va del torneo, como siempre digo, entre lesiones, expulsiones, Covid, el problema de Querétaro o lo que sea, hemos pasado un montón, pero cuando el grupo está fuerte, se sobrepone a lo que venga y ahí está la clave".

“Este grupo está fuerte, este grupo se sobrepone a lo que venga, está clarísimo, está demostrado. Estamos fuertes, estamos con ganas, demostramos que no tenemos campeonitis, demostramos que no nos conformamos, demostramos que queremos ir por más”.

“Estamos entre los cuatro mejores, terminamos terceros en la tabla, los hechos hablan por sí solos, no me gusta hablar estas cosas, me parece que son ustedes los que tienen que reconocer lo que hace Atlas, adentro y fuera de la cancha”.