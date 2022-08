Diego Cocca se lamenta tras el empate contra Chivas

El estratega se lamentó por no alcanzar el triunfo ante Chivas

Por: Gerardo Romero 14 de agosto 2022 · 09:11 hs

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca, se lamentó por el resultado que alcanzó el equipo en el partido ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, donde empataron a un gol a pesar de luchar para intentar ampliar el marcador final en el Clásico Tapatío.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador destacó que el tema de las expulsiones afecta notablemente el análisis del partido, debido a que no cuenta con las mismas bases que en juegos anteriores.

"Mi equipo compitió y compitió muy bien y nos fuimos con un tema de tristeza por no poder ganar, no es fácil ganar en esta cancha. Lamentablemente con las expulsiones se hace todo mucho más difícil, muy difícil de poder sacar una conclusión, pero no tengo duda de que mi equipo compite, de que está comprometido y que están todos entregándose al máximo", señaló el estratega.

Asimismo, Cocca sostuvo que la expulsión de Miguel Ponce le permitió a los Rojinegros del Atlas volver a competir al tu por tu, lo que pudo evitar que sufrieran más goles en contra y así no perder el partido y al menos sacar un punto en la clasificación.

"Un partido difícil, cuando expulsaron al jugador de Chivas se volvió a competir de igual a igual, quisimos aguantar el resultado pero no se pudo", destacó.

"Mi objetivo es poner al plantel lo más rápido posible de la mejor manera, estamos pasando por un montón de situaciones, lesionados , expulsados, todos estamos trabajando al máximo para que estemos todos al maximo. Sí estamos todos al máximo no importa si jugamos repechaje sí estamos todos al máximo no importa si jugamos repechaje, porque este equipo va a ir a ganar", sentenció el estratega rojinegro.