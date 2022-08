Dinenno acaba con los rumores y habla sobre su salida de México

El jugador reveló todos los detalles sobre su futuro deportivo

Por: Gerardo Romero 03 de agosto 2022 · 19:05 hs

El futuro del delantero y principal estrella de los Pumas de la UNAM, Juan Ignacio Dinenno, se ha convertido en uno de los grandes problemas de la institución luego que se diera a conocer el interés de un equipo de Arabia Saudita en hacerse con sus servicios, esto antes de enfrentar al FC Barcelona en la pretemporada.



Apesar de los rumores, el jugador decidió acabar con este tipo de información que se genera en internet y reveló que está totalmente enfocado en su desempeño deportivo dentro del cuadro universitario, lo que acabaría con la posibilidad de irse al extranjero.



"No sé nada, como les sorprendió a ustedes me sorprendió a mi. Lo dije siempre, el fútbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero realmente yo estoy acá y con la cabeza puesta aquí. Hablar del futuro no tiene sentido, vamos por la fecha seis y estoy muy metido en el torneo y el equipo como el resto de mis compañeros, halar de esto en estos momentos no tiene sentido", expresó Dinenno.



Asimismo, el atacante destacó que está completamente enfocado en enfrentar al FC Barcelona por el torneo Joan Gamper el próximo domingo, alegando que será un partido de muchas emociones para los Pumas y su afición.



"Con una emoción impresionante, todavía estamos con el mal sabor de boca de no poder sumar en casa, pero es momento de mirar hacia adelante, el equipo está emocionado, entusiasmado y con ganas de competir que es a lo que vamos (...) No hemos tenido momento para hablar porque la cabeza está puesta en nuestros compromisos y recién estuvimos hoy y entrenamos para poder llegar al viaje", destacó.



Los Pumas de la UNAM se encuentran actualmente en la novena posición del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con un total de ocho puntos, por lo que deben luchar para seguir sumando tantos y escalar posiciones.