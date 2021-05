¿Dónde se puede ver la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea? Mira aquí la lista país por país

Este sábado llega la apasionante final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea y dependiendo del país en donde estés la podrás ver aquí.

Por: Redacción Pasión Fútbol 28 de Mayo 2021 · 11:14 hs

El Estadio da Luz de Lisboa será la sede de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que jugarán el 29 de mayo los equipos ingleses de Manchester City y Chelsea.

¿Cómo puedes ver la final de la Champions League? Sigue esta guía en la cual se muestra, según el país, en dónde se transmite.

Transmisón de la final de la Champions League en EUROPA

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaiyán: Saran, CBC Sport, AzTV

Bielorrusia: Belarus TV

Bélgica: Proximus, RTL, Q2

Bosnia y Herzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croacia: HRT, A1 Hrvatska

Chipre: CYTA

República Checa: o2, Česká Televize

Dinamarca: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport, Mediapro

Macedonia del Norte: Arena Sport

Georgia: Silk Sport

Alemania: Sky Deutschland, DAZN

Grecia: COSMOTE TV

Hungría: MTVA

Islandia: Stod 2 Sport

República de Irlanda: Virgin Media, RTE

Israel: The Sports Channel

Italia: Mediaset, Sky Italia

Kazajstán: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Letonia: TV3 Sport

Lituania: TV3 Sport

Luxemburgo: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldavia: GMG/Prime TV

Mónaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Holanda: Ziggo Sport, Talpa TV

Noruega: TV2 Norway, NENT Group

Polonia: TVP, Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports , TVI

Rumanía: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Rusia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Eslovaquia: Orange Sport

Eslovenia: Pro Plus

España: Movistar

Suecia: NENT Group

Suiza: Blue, SRG

Turquía: beIN Sports

Ucrania: Volia TV, MGU

Reino Unido: BT Sport

Ciudad del Vaticano: Sky Italia

Transmisón de la final de la Champions League en ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Nigeria: SuperSport

Sudáfrica: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauricio: Canal+

Medio Oriente y África del Norte: BeIN Sports

Resto de África: Canal+, SuperSport

Transmisón de la final de la Champions League en AMÉRICA

Brasil: Esporte Interativo, Facebook

Canadá: DAZN

Caribe: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

América Central: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haití: Canal+

América Latina (excepto Brasil): Facebook, Fox Sports, ESPN

Estados Unidos: CBS All Access, TUDN Deportes

Transmisón de la final de la Champions League en ASIA Y PACÍFICO

Australia: Optus Sport

Brunei: beIN Sports

Camboya: UEFA.tv

RP China: PP Sports, CCTV

RAE de Hong Kong: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Subcontinente indio: Sony Ten 2/3

Indonesia: SCTV

Japón: WOWOW

Kirguistán: Saran, QSport

Laos: UEFA.tv

RAE de Macao: TDM Desporto

Malasia: beIN Sports

Mongolia: Eclat, SPS

Birmania: S Media

Nueva Zelanda: Sky NZ

Islas del Pacífico: Digicel

Filipinas: UEFA.tv

Singapur: beIN Sports

Islas Salomón: TTV Solomon

Corea del Sur: SPO TV

Taiwán/China Taipei: Elta TV

Tayikistán: Saran, Varzish

Tailandia: UEFA.tv

Turkmenistán: Saran, Turkmenistán Sport

Uzbekistán: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV (K+)