Dos equipos mexicanos invitados a la próxima edición de la Copa Libertadores

El mensaje de Alejandro Domínguez a Jesús Martínez, para que dos equipos mexicanos vuelvan a disputar la Copa Libertadores.

Por: Facundo Agudo 06 de Abril 2022 · 14:37 hs

Pachuca y León recibieron una invitación directa de la Conmebol para jugar la Copa Libertadores de América. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez fue el encargado de enviarle un mensaje a Jesús Martínez vía redes sociales.

"Querido amigo Jesús. Sé que la investidura (al Salón de la Fama) fue un éxito, no tengo duda. Te conozco y sé del impulso, sé del cariño que tienes por nuestro amado deporte, el trabajo que haces por reconocer a la gente, sobre todo a los que hacen e hicieron historia en el fútbol mundial. Te felicito por esta iniciativa, sabes que cuentas con mi apoyo, sabes que me hubiera gustado estar contigo. Estuve en el pasado, sé que me invitaste y voy a tratar de estar contigo la próxima vez.

"Al mismo tiempo, te reitero mi invitación para que vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y juegues la Copa Libertadores. Algún día, así como lo hiciste en la Sudamericana, puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores", menciona Domínguez.

Hay que recordar que el Pachuca es el único equipo en tener en sus estantes un torneo de la Conmebol, fue en 2006 cuando derrotaron a Colo Colo en la final de la Copa Sudamericana.