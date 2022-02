Dos leyendas del United dispararon contra Ronaldo: "Es egoísta y un mal ejemplo"

Gary Neville y Paul Ince, dos leyendas del Manchester United atacaron duramente a Ronaldo.

Por: Facundo Agudo 15 de Febrero 2022 · 14:32 hs

La crisis en el Manchester United se intensifica, el equipo no vive su mejor momento deportivo y la guerra interna entre Ralf Rangnick y sus dirigidos es cada vez mas encarnizada. El vestuario no banca al entrenador y la figura de Ronaldo como líder esta cada vez mas endeble y todas las criticas caen sobre el portugués.

Paul Ince, exjugador del club que jugo 206 partidos y anoto 25 goles, fue el último en sumarle leña al fuego, el exjugador ha calificado a Cristiano Ronaldo como “mal ejemplo”. “Creíamos que iba a ser bueno para los más jóvenes, pero lo hemos visto en numerosas ocasiones, como cuando se va corriendo al vestuario sin aplaudir a la afición por su apoyo, que es un mal ejemplo. ¿Por qué ibas a escuchar a alguien que actúa de esa manera?".

A pesar de esto Ince, entiende que Ronaldo se sienta frustrado por los resultados, pero insiste en que no puede actuar de la manera que actúa delante de las cámaras de televisión. "Cristiano empezó volando, pero cuando empezó a fallar dejó de ser un peligro para nadie y ahí es donde comienza su frustración. Cristiano es un jugador egoísta. A Ronaldo sólo le preocupa Ronaldo y si no marca, no es feliz. Y todo debería ir sobre el Manchester United y el equipo, pero al final todo va sobre Cristiano"

Gary Neville también se unió a las criticas contra CR7, Gary hablo tras el empate del United y opino sobre Ronaldo: "es una parte importante del problema. Cuando después del partido ante el Burnley se fue corriendo al vestuario, después de haber dado una charla al equipo sobre el líder que él cree que es, ¿cómo fomenta eso el espíritu de equipo en el vestuario?".