Durísimas declaraciones de Laporta, tras la salida de Koeman

Laporta hablo tras la salida del Ronald Koeman como DT del Barcelona y ha dejado duras declaraciones sobre el DT neerlandés.

Por: Facundo Agudo 29 de Octubre 2021 · 15:25 hs

"Buenos días a todos. Estamos aquí porque os quiero comunicar que Sergi Barjuan dejará temporalmente el Barça B y asume la dirección técnica del primer equipo. Valoramos mucho la decisión de Sergi, que es un hombre de club y tiene experiencia para hacer este trabajo. Nos merece toda la confianza. Asumir la dirección técnica en estos momentos tiene una cierta complejidad. Destituimos a Koeman después del partido del Rayo. Me gustaría hacer una pequeña referencia. Estamos muy agradecidos a Sergi por tomar la dirección técnica del primer equipo en un momento de máxima dificultad. Koeman es un grande del Barça y lo tendremos siempre en la memoria. Se lleva una Copa del Rey y si no ha continuado más tiempo ha sido por los resultados. La situación ya era insostenible. Estamos vivos en la Liga y en la Champions y tenemos la Copa del Rey. Tenemos plena confianza en Sergi hasta que cerremos al nuevo entrenador, que si me permiten nos lo reservamos".

Así comenzó la rueda de prensa el actual presidente del club culé, luego , Laporta mantuvo la cautela sobre las opciones que barajan para ocupar el banquillo del Barcelona:

"Mantendré la reserva sobre las opciones que tenemos. No actuaríamos como profesionales y podría perjudicar a las negociaciones".

También hablo un poco de Xavi, el nombre que mas fuerte suena para sucederé a Koeman: "Está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias, de personas muy allegadas y que le conocen mejor que yo en esa faceta. Hablo con él a menudo". "Siempre he dicho que algún día entrenará al Barça. También se lo he dicho a él. Lo vive y lo tiene como objetivo. Me fío de las personas que tengo alrededor y siguen su evolución para ver si él u otro son los adecuados. Ya veremos cómo evoluciona todo"

Lo mas rutilante de la entrevista, fue la autocritica de Laporta sobre el cese de actividades de Koeman, tras la pregunta ¿el cese de Koeman llego tarde? "Puede que sí. Visto lo visto, es más fácil. Igual tendría que haberlo decidido antes, pero pensamos que merecía un margen de confianza", esa fue la dura respuesta de Laporta.