Durísimas palabras de Marcelo Gallardo para con el árbitro, trás la clasificación en Copa Argentina

El entrenador de River Plate analizó la victoria frente a Barracas Central por Copa Argentina y se refirió al comienzo de un nuevo equipo.

Por: Mauro Palacios 14 de julio 2022 · 09:30 hs

No era una noche más, River no está acostumbrado a coleccionar malos resultados y a ser eliminado en octavos de final de Copa Libertadores, y rendia exámen frente a Barracas Central en San Luis por Copa Argentina, esa que no te da revancha.

El rendimiento fue de menor a mayor y derrotó con claridad 3-0. Luego del partido, Marcelo Gallardo analizó el encuentro y dejó confirmaciones muy interesantes y fuertes, pero claramente lo primero que necesitaba dejar en claro es que se había ganado mas allá del malísimo nivel del juez del encuentro Andrés Merlos.

“Necesitábamos un partido para volver a creer en el juego nuestro, a recuperar confianza, después de algunos golpes duro. Hoy teníamos un partido duro contra un rival complejo, pero hicimos un buen partido, incluso a pesar de Merlos (árbitro) que no estuvo a la altura. Hoy vi un equipo sólido, tenemos que construirlo y consolidarlo”.

“Mis actitudes hablan por sí solas. A veces intento controlarlas y otras veces no. Tengo aciertos y a veces no. En los momentos más difíciles, cuando hay que mantener la cordura, a veces se me escapan cosas y pierdo la calma porque soy un humano. A pesar de todo eso, me siento bien”.

“No es fácil construir equipos competitivos todo el tiempo. Este año llegaron muchos jugadores y algunos se han ido. Más allá de mi permanencia hace ocho años, los planteles van cambiando. Ahora estamos en un etapa de reconstrucción, y sabemos que algunos tardan más y otros menos en adaptarse, en asimilar lo que es River y nuestra idea de juego”.