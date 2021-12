ESCÁNDALO: ¿Famoso jugador internacional tuvo una actitud deshonesta en un partido definitorio?

Su equipo se jugaba la vida en un partido clave y él tomó una desición inconcebible que lo perjudicó claramente.

Por: Redacción Pasión Fútbol 09 de Diciembre 2021 · 11:40 hs

Un ex jugador del Paris Saint Germain, Porto, Atlético de Madrid, Independiente y Gremio entre otros grandes clubes del mundo, está terminando su prestigiosa carrera pero un hecho insólito le deja una mancha que será difícil de borrar, según los críticos comentarios que llegan desde Uruguay.

Se trata de Cristian Rodríguez, más conocido como "El Cebolla", quien comenzó su carrera, y pensaba terminarla, en el Club Atlético Peñarol, club del cual es hincha de toda la vida.

Tras haber debutado y jugado desde muy joven con los aurinegros, el Cebolla pasó rápidamente al fútbol europeo, recalando en el PSG, y desde allí en varios clubes del viejo continente.

Los puntos más altos de su carrera estuvieron en su pasaje por el Porto, lo cual le valió una transferencia al Atlético de Madrid, en donde integró el plantel que se consagrara subcampeón de la Champions del año 2013-2014, cayendo contra su clásico rival el Real Madrid, aunque no fue de la partida en ese trascendental encuentro. Cebolla fue campeón de la Liga Europa de la UEFA con Porto y de la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid.

Tras su prolongada trayectoria europea, que también incluyó pasajes por Benfica y Parma, volvió a Sudamérica para jugar en Gremio e Independiente y finalmente aterrizó nuevamente en Uruguay para volver a vestir sus queridos colores, los del Club Atlético Peñarol.

Pero tras cuatro años, en esta temporada los aurinegros decidieron no renovar su contrato, y ni siquiera lo llamaron para negociar la continuidad, a pesar de que el Cebolla se ofreció hasta para jugar gratis.

Producida su salida del club "por la puerta de atrás", el jugador recaló en un pujante equipo del interior de Uruguay, Plaza Colonia, y allí fue capitán y una de las figuras del conjunto que logró el título del Torneo Apertura y por ese motivo, se ganó el lugar para jugar una semifinal del campeonato uruguayo contra el ganador del Torneo Clausura, precisamente el Club Atlético Peñarol, el club de sus amores.

Quien ganara ese partido, tendría el derecho a jugar la final del Campeonato Uruguayo contra el ganador de la tabla anual, que como era Peñarol, en caso de ganar los aurinegros ya no habría necesidad de jugarla.

Plaza Colonia se jugaba todo en este partido, que culminó 0 a 0 tras el alargue y eso motivó que se tuviera que definir por penales.

Cebolla, que había ingresado para jugar la prórroga, era un número fijo en la ejecución, ya que es el habitual pateador de penales en el equipo, también lo era cuando jugaba en Peñarol, y por eso llamó muchísimo la atención que no integrara la nómina de los 5 elegidos para la definición.

Y muchos se extrañaron de eso porque luego de que el portero de Plaza Colonia, Santiago Mele, detuviera un penal, quedaban en óptimas condiciones de ganar esta batalla, pero una falla en la ejecución de Yvo Calleros, la serie se prolongó.

Pero eso no fue todo, sino que tras la ejecución de 9 penales, Cebolla no se dio por aludido y no colaboró con su equipo para la obtención de la semifinal.

Finalmente, un penal convertido por el argentino Nicolás Gaitán, tras el tiro afuera de Emilio Zeballos, le dio el triunfo a los aurinegros, y la consecuente obtención del título de Campeón Uruguayo.

A partir de ese momento explotaron los memes contra Cebolla, haciéndolo responsable de la derrota de su equipo y de no haber tenido una actitud de dignidad deportiva para ejecutar un penal en la definición, y rápidamente le recordaron que su condición de "aurinegro" pesó más que el compromiso con su actual club.

Desde Plaza Colonia también explotaron de bronca y ya nadie piensa en renovarle el contrato al jugador que de esta manera estaría terminando su carrera con una mancha difícil de borrar.

Ante esta actitud, que incluso fue "celebrada" por muchos hinchas de Peñarol, ¿qué fue lo que dijo el Cebolla Rodríguez? Por supuesto no hizo ninguna referencia al hecho y sí se mostró orgulloso por lo logrado por su actual equipo, en donde sin dudas no va a dejar un buen recuerdo.