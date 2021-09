Edson Álvarez habló sobre su permanencia en la Eredivisie

El mexicano está contento de seguir en el Ajax

Por: Gerardo Romero 28 de Septiembre 2021 · 12:20 hs

Edson Álvarez no deja de sorprender en la Eredivisie del fútbol de Países Bajos, debido a que el jugador mexicano es uno de los miembros más valiosos del Ajax del Ámsterdam, equipo con el que marcó un nuevo gol este fin de semana, lo que le permite a su club seguir como líder del torneo.

Esta emoción no la ha ocultado en ningún momento, debido a que durante una entrevista que le realizó a Marca, Álvarez sostuvo que permanecer con el Ajax fue la mejor decisión, ya que tenía la posibilidad de competir tanto a nivel local como continental.

"Muy contento. La verdad que fue una oportunidad también para mí. Yo sabía el camino que quería y yo quería quedarme en Ajax, porque sé que es un equipo muy grande y puedo jugar Champions y puedo competir en todos los sentidos. Estoy muy feliz por haber tomado la decisión correcta”, expresó.

Estas declaraciones se dan luego que en el pasado mercado se habló sobre la posibilidad de jugar con el Stade Rennais, equipo que mostró un gran interés en fichar al mexicano.

Asimismo, resaltó que a pesar de estar cumpliendo con los objetivos en el club, quiere mejorar con el balón en sus pies, por lo que reveló que se queda a entrenar más tiempo con ejercicios básicos para poder mejorar su técnica a la hora de girar.

"No es un secreto que tengo que mejorar con la pelota al momento de girar. Lo he mejorado mucho, pero tengo ganas de seguir mejorando porque sé que puedo hacerlo. Y en las prácticas son cinco, bueno diez minutos al final, me dan pelotas y tengo que girar rápido. Son ejercicios muy muy básicos, pero que al final sirven mucho", concluyó.