Edwin Cardona a corazón abierto, expresa el deseo de su vida

El mediocampista colombiano que pertenece a Xolos, se expresó muy emocionado, y tuvo tiempo para hablar de Riquelme, de sus sueños y como toma ser protagonista de todos los escándalos en el Xeneize.

Por: Mauro Palacios 09 de Diciembre 2021 · 09:47 hs

Criticado, para muchos conflictivo, Edwin Cardona, enganche de Boca Juniors, habló con gran sinceridad tras coronarse campeón de la Copa Argentina, se refirió a sus escándalos en el club, pidió disculpas, aseguró que desea continuar y dijo que sueña pelear la Copa Libertadores.

"Más allá de lo que se dice... Uno tiene la mente tranquila. Muchos rumores, dolores para la familia, para la gente que apoya a uno. En su momento, por mis errores pagué. Me equivoqué como todo ser humano", expresó el futbolista colombiano, mano a mano con TyC Sports.

Sobre los conflictos, expresó, "duele cuando hablan de conflicto u otras cosas...si la gente se sintió ofendida, pido disculpas por ese malentendido", afirmó.

Edwin Cardona aseguró que tiene una gran relación con Juan Román Riquelme. "Más allá de lo que significa para el club como dirigente, siempre hablamos. Nos llama antes de los partidos. Tener un referente de la época... Nunca me imaginé jugar en Boca, conocerlo, saber que es mi amigo".

"Esperaremos que termine el torneo, el partido con Barcelona y ahí nos sentaremos. Le dije que quería terminar y después sentarme a hablar...Hice un esfuerzo para venir. Uno está para escuchar, para hablar. Hablaré con él y ojalá se pueda dar la oportunidad de continuar mucho tiempo. Quiero estar en el Mundial con la selección. También quiero pelear la Libertadores con este gran club. Es lo que todos quieren".

"La gente, en su momento, cuando supuestamente no quise venir contra Mineiro... No fue así. Se vio. Después hay un video donde estaba celebrando, pero no es como la gente lo vio. No esperé que la gente me hiciera ese recibimiento. Me tomó por sorpresa. Sólo estaba con mi familia".