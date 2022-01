Edwin Cardona llegó a la Argentina para sumarse a Racing Club

El mediocampista colombiano aterrizó este lunes muy temprano, y firmará por tres años con Racing Club, antes deberá cumplir con la revisión médica.

Por: Mauro Palacios 10 de Enero 2022 · 12:43 hs

Fernando Gago recibió una gran noticia, tal vez la más importante de este mercado de pases. Es que luego de pedirlo y de un gran esfuerzo económico de la dirigencia, Edwin Cardona llegó al país para firmar con Racing Club.

El colombiano aterrizó este lunes a primera hora en Ezeiza y está previsto que ya por la tarde se realice la revisión médica. Si los tiempos dan, hoy mismo firmará por los próximos tres años con el conjunto de Avellaneda, que acordó comprale la mitad de su ficha a Xolos de Tijuana en 3.300.000 de dólares, una de las inversiones más altas de Racing en un mercado.

"Muy contento y feliz con este nuevo proyecto, esta nueva ilusión. Y muy contento con la gente que vino a recibirme", comentó Edwin Cardona, consultado por sus sensaciones en diálogo con los periodistas. "Me hablaron maravillas del club. Hablé con varios compañeros. Con Gio también tengo muy buena relación. Estábamos en Colombia y nos reuníamos mucho. Y la verdad que siempre me ilusionó por lo que me dijeron, lo que se veía cuando estábamos acá en Argentina".

"Cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia y todo eso. Es lindo vivir el fútbol así. Es un gran club. Ahora a aprovecharlo a máximo y dejar todo de mí para el equipo".

"Bien, solamente tuve una semana de descanso con mi familia y después sabia que tenía que prepararme un poco. Obviamente no es lo mismo prepararte tu solo, en tu casa, pero vengo bien y a ponerme a punto para el equipo".

"Fue una decisión difícil. La gente sabe que soy hincha de Nacional, pero hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estoy acá. Ahora afrontar estos nuevos retos y muy contento de poder estar otra vez en Argentina".

"Yo no lo veo como revancha. Yo creo que el paso fue positivo. Ahora ya es pasado, el presente es Racing. Es una nueva etapa y espero que podamos lograr todo lo que nos propongamos como grupo".