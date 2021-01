El Barcelona podría romper un récord de Ronald Koeman de su época como jugador

El Barcelona en esta temporada ha fallado cinco penales, mientras que Ronald Koeman falló en toda su carrera solo seis. Es por esta razón por la que el técnico muestra su molestia hacia sus jugadores.

No hay duda para que Ronald Koeman no este molesto con algunos de sus jugadores, sobre todo por con los que han cobrado un lanzamiento desde el punto penal en esta temporada. En una temporada atípica en todos los sentidos, estos errores se pagan muy caro.

En la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Cornellà, por los dieciseisavos de la Copa del Rey, Koeman se descargó contra sus jugadores: "No lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar, puede ser miedo, pero de verdad que no lo sé. No se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça, esto no es serio".

Pero quizás el más indicado para criticar esta situación en el Barcelona es el mismo RonaldKoeman. Durante su carrera como jugador profesional, Koeman tuvo la oportunidad de cobrar un total de 103 penaltis, una cantidad considerable, convirtiendo 97 de estos, para una efectividad de 94.17%.

Si revisamos en lo que va de temporada, el Barcelona ya ha fallado cinco penaltis en doce intentos: Uno Messi, uno Griezmann, uno Braithwaite, uno Pjanic y uno Dembélé. Ya el Barcelona está a un penalti en esta temporada de alcanzar los síes fallos que tuvo Koeman durante toda su carrera profesional.

Koeman sino quiere ver como sus jugadores superan la cantidad de penales que él fallo como jugador, deberá hacer un trabajo muy duro con sus muchachos. Para cobrar un penalti en estos días de pandemia se requiere de mucha concentración y enfoque, algo que parece no tener los jugadores al momento de lanzar la pena máxima.

Si han fallado cinco penales en lo que va de temporada con los estadios vacíos, lo cual le resta solo un poco de tensión a ese momento, ahora Koeman no ha de querer imaginarse como seria si los estadios tuvieran público. La efectividad del Barcelona al momento de cobrar un penalti es del41.66%, una cifra muy baja para un equipo como lo es el Barcelona.