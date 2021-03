El Barcelona rompió el silencio luego de la detención de Bartomeu

El FC Barcelona una vez más envuelto en la polémica, y es que ha comenzado esta semana fuerte, donde los azulgranas deben mantenerse concentrados en cara a la vuelta de la Copa del Rey. En horas de la mañana de este lunes la policía se presento en las oficias del club para realizar un registro.

Por: Xavier Mejía 01 de Marzo 2021 · 13:06 hs

Como ya se conoce a primera hora de este lunes, la policía se presento en las oficinas del club catalán para realizar un registro dentro de las investigación del 'Barçagate'. JosepMariaBartomeu acabó siendo detenido junto a otras tres personas involucradas. Durante el registro, no se descartaron retenciones, pues son dos los presuntos delitos que se encuentran bajo investigación, uno por administración desleal y otro por corrupción entre particulares.

La noticia fue conocida por la 'CadenaSER' y la confirmaron medios como 'MundoDeportivo', y es que desde tempranas horas del día de hoy se están llevando a cabo labores de investigación, por lo que parte de las oficinas fueron cerradas para facilitarle el trabajo a los Mossosd'Esquadra en la búsqueda de más pruebas y documentación que sirvan de pruebas.

Dicha acción esta relacionada al escándalo de las redes sociales, mejor conocido como 'Barçagate', el cual se sigue investigando. En septiembre del año pasado, los Mossos acusaron al FCBarcelona de una presunta corrupción en lo referente a la contratación de 'I3Ventures' quien se encargaría de monitorear las redes sociales, en las que aparecieron comentarios en contra de la directiva y de varios jugadores importantes de la plantilla como GerardPiqué o Lionel Messi.

Desde hace algunos meses la investigación ya llevaba varios retrasos y la jueza instructora del Juzgado número 13 de Barcelona, AlejandraGil, ha prorrogado el secreto de sumario hasta en seis ocasiones. La última se conoció el 16 de febrero.

Asimismo, el ex presidente JosepMariaBartomeu ya había negado cualquier implicación en lo ocurrido. En julio del año pasado, el portavoz JosepVives leyó todas las conclusiones de la auditoría de PWC, pues el club la encargó para analizar lo sucedido.

"En la contratación por parte del Club de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de redes, no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie, y que no existió conducta corrupta alguna", defendió el Barcelona en su momento.

El rotativo 'COPE' indicó que la policía en su llegada a las oficinas se encontró con pocos empleados y asimismo indicó que, además, han citado a varios ejecutivos que estaban implicados en el caso para que acudan a las oficinas del club.

A demás del ex presidente JosepMariaBartomeu, el CEO ÓscarGrau y Román Gómez Pontí, director de los Servicios Jurídicos, fueron los primeros retenidos. Según la cadena 'SER', el ex presidente del Barcelona, Bartomeu, fue el siguiente en ser arrestado por la policía tras los registros en las oficinas, además de JaumeMasferrer, por lo que suma hasta el momento cuatro detenciones.

Los comentarios y reacciones no se han hecho esperar como es el caso del candidato a la presidencia del FCBarcelona, ToniFreixa quien manifestó por medio de sus redes sociales que: "Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça; no lo permitiremos. Nunca caminarás solo".

En cuanto al candidato Laporta añadió que: “Si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente”.

Mientras que el Club Catalán se comunicó por un breve escrito en el que aseguró que ha colaborado en todos los requerimientos de la policía. Asimismo, hicieron referencia al respeto por la presunción de inocencia del ex presidente del equipo JosepMariaBartomeu.