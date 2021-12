El COVID-19 vuelve a atacar al fútbol europeo

El continuo aumento de los casos de COVID-19, vuelve a poner en jaque a las ligas europeas

Por: Alejandro Liporacci 17 de Diciembre 2021 · 15:19 hs

El fútbol europeo ha entrado nuevamente en estado de alerta ante los repuntes que está teniendo el virus del COVID-19 en distintos países, afectando a jugadores, entrenadores y en algunos casos teniendo que suspender encuentros por la imposibilidad de poder disputar los mismos. ¿Adiós nuevamente al público en los estadios o suspensión de ligas?

Alemania que hace un año fue la primera liga en volver a activarse para la práctica del fútbol, también ha sido la primera en sufrir de nuevo casos del virus. Y más con quienes han estado en contra de la vacunación. Equipos como el Bayern Múnich le prohibieron jugar con el club así como percibir sólo la mitad de su sueldo. Joshua Kimmich quien ya aceptó vacunarse, fue uno de los casos más polémicos con los bávaros.

En Inglaterra, otra liga que está siendo afectada por la variante Omicron, ya ha tenido que suspender encuentros por casos positivos en varios equipos. Brighton vs. Manchester United, West Ham vs. Norwich, Everton vs. Leicester, y dos encuentros más han sido aplazados en la Premier League esta semana, con el temor de que se una el Manchester City vs. Newcastle, por pruebas inconclusas en ambos planteles.

En España los grandes equipos también se están viendo afectados: Atlético de Madrid, Barcelona, Espanyol, y recientemente el Real ha reportado hasta seis bajas por enfermedad en su plantilla más un miembro del cuerpo técnico. Situación que enciende las alarmas en la liga española, y si se tiene que reducir aún más o negarse nuevamente el aforo a los estadios.