El Chelito Delgado explotó contra Cruz Azul

El inolvidable jugador argentino, César Delgado comentó que Cruz Azul está a punto de ejecutar una acción que sería una falta de respeto.

Por: Mauro Palacios 01 de junio 2022 · 11:20 hs

Gran rechazo causó la decisión del cambio del escudo del Cruz Azul por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa, que seguramente, poco entiende de historia y de lo que eso significa para los protagonistas y aficionados.

Esta gente de oficina, determinó quitarle las estrellas que representan sus nueve campeonatos de liga obtenidos en primera división.

El anuncio de la modificación del escudo ha causado enojo en uno de los ídolos del Cruz Azul, que defendió la camiseta entre el torneo Apertura 2003 y el Apertura 2007.

"Imagínate para los muchachos que salieron campeones, que consiguieron la novena, dirán: '¡¿Cómo puede ser que no esté la estrella acá que hemos conseguido nosotros?!' . Yo pregunto cómo no va a estar la estrella del título que tanto costó hacer".

Además de considerar una falta de respeto para los campeones de 1997 y 2021, César Delgado, expresó indignado en una entrevista con ESPN que un nuevo proyecto no debería proceder a ignorar la historia fuerte de Cruz Azul.

"Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas. ¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?", remató César Chelito Delgado.