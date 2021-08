El Chelsea va con todo por un delantero estrella

El Chelsea sigue en su desesperada búsqueda de un delantero centro por eso prepara una oferta por un delantero belga.

Por: Facundo Agudo 02 de Agosto 2021 · 14:36 hs

El Chelsea va con todo por Lukaku y esperan poder conseguirlo ya que su prioridad era Haaland, pero parece ser que no se dará ese traspaso, el Chelsea ha pasado a su siguiente opcions, Romelu Lukaku, pero esta negociación no será fácil por que el Inter no quiere deshacerse del delantero.

Desde el Chelsea saben lo difícil de esta negación y por eso preparan un gran oferta para tentar al futbolista y que regrese al club, recordemos que Lukaku tuvo un paso por el Chelsea entre 2011 y 2014 donde disputo solo 15 partidos antes de ser transferido al Everton.

Según el medio ingles The telegraph, la tasación de Lukaku por parte del Inter está muy por encima de lo que el Chelsea está dispuesto a gastar. Además, el nuevo técnico Filippo Inzaghi ya le ha explicado sus intenciones para la nueva temporada y, tal y como cuenta The Telegraph, Lukaku es el delantero titular para el flamante DT del Inter.

Mientras tanto, Tuchel cuenta con Werner y Havertz como delanteros, ya que en Stamford Bridge están buscando vender a Tammy Abraham, por quien se ha interesado el Arsenal. No es la única venta que esperan hacer en el Chelsea. Futbolistas como Barkley, Zappacosta, Batshuayi, Kenedy, Drinkwater, Bakayoko o Baba Rahman también están en la rampa de salida y se escuchan ofertas por todos ellos.