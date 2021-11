El Covid-19 hace desastres en el Bayern Múnich

El Covid-19, sigue causando estragos en el plantel del Bayern y en plena discordia por varios jugadores que aun no se han vacunado, el club ha emitido un comunicado que cuatro jugadores han entrado en cuarentena.

Por: Facundo Agudo 21 de Noviembre 2021 · 15:55 hs

Además de Kimmich, quien recientemente ha dado positivo de coronavirus, el Bayern anuncio que cuatro compañeros mas han entrado en cuarentena, se trata de Gnabry, Jamal Musiala, Choupo-Moting y Cuisance, salvo este último todos los demás jugadores aún no se habían vacunado, ya que su deseo es no hacerlo.

Todos los jugadores harán la cuarentena en sus respectivos hogares y solo podrán volver a entrenara cuando presenten un test negativo, los 5 jugadores se perderán el duelo por Champions ante el Dinamo de Kiev y también el duelo contra el Arminia Bielefeld por la liga doméstica, eso si estarán devuelta para el importante duelo del 4 de diciembre, frente al Borussia Dortmund.

Las medidas que tomo el Bayern, ante los jugadores que no han querido vacunarse será suspender sus salarios, ya que los directivos han intentando convencer a los jugadores de que se vacunen, pero al no hacerlo los jugadores no percibirán su salario el tiempo que dure su estadía en cuarentena.