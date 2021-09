El Inter sigue en la pelea por un fichaje estrella

El Inter se desespera por un fichaje, que será agente libre en el 2022.

Por: Facundo Agudo 05 de Septiembre 2021 · 15:14 hs

Andre Onana, el arquero camerunés del Ajax, finaliza su contrato el 30 de junio de 2022 y no será renovado por el equipo holandés, debido a esto el Inter puso los ojos y se desespera por hacerse con los servicios del portero.

El Inter se mantiene entre los clubes que mostraron mayor interés en Onana, debido a que se arquero titular, Samir Handanovic ya tiene 37 años y su contrato vence en un año, el suplente Ionut Radu todavía no goza de la confianza necesaria para ser el defensor de los tres palos del Inter, por estos motivos es el apuro y la desesperación del Inter para hacerse con los servicios de Onana, apenas termine su contrato con el Ajax.

Y dado que la situación económica no permitía grandes inversiones (la primera opción fue Juan Musso, que se mudó a la Atalanta por 20 millones que el Inter no tenía este verano), la idea de fichar a un joven portero pero con experiencia internacional como Onana (nacido en 1996) no parece descabellada.