El "Kun" Agüero confirmó la noticia que ningún fan quería escuchar

El jugador dejará el fútbol por un problema cardíaco

Por: Gerardo Romero 15 de Diciembre 2021 · 08:37 hs

El futbolista argentino del FC Barcelona, Sergio “Kun” Agüero, anunció este miércoles durante una rueda de prensa en el estadio Camp Nou su retiro oficial del fútbol profesional por un problema cardíaco, el cual lo obligó a abandonar un partido de LaLiga de España pasado 30 de octubre.

Durante la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del club, Joan Laporta, donde se le vio bastante triste por la situación al jugador de 33 años, quien había llegado con muchas expectativas al conjunto blaugrana, donde esperaba tener unos cuantos años más de actividad.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha", expresó Agüero entre lágrimas.

El delantero expresó sentirse muy orgulloso de su carrera deportiva, donde consiguió una Europa League y una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, además de cuatro Premier League, seis Copa de la Liga, tres Community Shield y una FA Cup con el Manchester City.

"Quiero agradecer a todos. Primero a Independiente, que es donde me formé. Después a Atlético de Madrid, que con solo 18 años aportaron por mí. Y a la gente del City, saben lo que siento por el City, he dejado lo mejor ahí. Y a la gente del Barca, increíble, sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo. Pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien", resaltó el argentino.

Para finalizar, El "Kun" dedicó un espacio muy especial a la selección Argentina, equipo con el que hace un a par de meses se consagró como campeón de la Copa América y al que siempre consideró como el más importante de todos en los que jugó.

"Claramente agradecer a la selección argentina que es lo que más amo. Gracias a todos los que están acá", dijo.