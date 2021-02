El Madrid no quiso fichar a Haaland por ocho millones

El club blanco priorizó el mercado brasileño y descartó al noruego que entonces militaba en el Molde. Llegaron Vinicius, Rodrygo y Reinier y también un Luka Jovic que está cedido al Eintracht.

20 de Febrero 2021

La vida son decisiones y solo el tiempo te aclara si son correctas o no. El mercado de fichajes es muchas veces una incógnita y arriesgar cantidades infladas de dinero por futuras promesas muchas veces es un riesgo que los grandes clubes no toman. En el caso de Haaland el tiempo ya ha dado su veredicto. No ficharlo fue un error para todos... menos obviamente para el Dortmund.

Más atrás en el tiempo, avanza 'Marca' que el Real Madrid pudo fichar al delantero noruego por apenas ocho millones de euros pero descartaron la opción. Haaland, por aquel entonces, militaba en el Molde. La estrategia del club madrileño estaba centrada en el mercado brasileño. De hecho llegaron Vinicius, Rodrygo y Reinier.

Además, la llegada de Jovic le cerraba la puerta al noruego. El rechazo del Real Madrid terminó con el fichaje de Haaland por el Red Bull Salzburgo por ocho millones de euros. Barato no, lo siguiente visto lo visto. Después dio el salto al Dortmund por 20 'kilos'. Ya veremos por qué cantidad termina saliendo del club 'borusser'.