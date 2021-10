“¿El Milan será mi último club? No lo sé, mientras pueda jugar”

Ibrahimovic ha dejado, fiel a su estilo, grandiosas declaraciones en la entrevista brindada a los colegas de Telefoot. El atacante de 40 años, sigue viendo con mucha claridad su futuro deportivo.

Por: Facundo Agudo 31 de Octubre 2021 · 17:28 hs

“¿Si el Milan será mi último equipo? No estoy seguro. Quiero jugar mientras pueda. Y si deciden dejarme marchar cuando creo que puedo seguir jugando, seguiré en otro lugar”, claras palabras para referirse su futuro en el mundo del futbol, Zlatan tiene claro que mientras su cuerpo responda el seguirá dando que hablar dentro de las canchas.

También Ibrahimovic, conto sobre su rol de líder en el Milán, “Aquí tengo un gran papel, una gran responsabilidad y un gran liderazgo. Es una situación que me gusta y eso me da mucho, porque soy el que más experiencia tengo. Es la primera vez que me encuentro en un contexto así”

Y para cerrar esta entrevista, hablo sobre la posibilidad o la ilusión de ganar el Scudetto, “Tienes que creerlo: trabajar y hacer sacrificios. Esas son las palabras clave. Puedes ser quien quieras, pero eso no significa que vas a alcanzar tus metas. ¿Zlatan? Solo hay uno como yo. Estoy orgulloso de ello. Llevo 20 o 25 años de alto nivel. Vengo de un país pequeño, con 10 millones de habitantes, y le he demostrado al mundo que incluso un futbolista sueco puede jugar bien al fútbol”