El PSG recibe la mejor noticia por parte de Mbappé

El contrato de Mbappé vence en junio y podría salir libre del PSG y el Real Madrid esta al acecho, pero las cosas parecen haber cambiado.

Por: Facundo Agudo 15 de Enero 2022 · 14:30 hs

El Real Madrid viene insistiendo para fichar a Mbappé hace rato, primero ofrecía de 160 a 200 millones de euros por su ficha, pero la directiva del PSG comandada por Leonardo rechazaban estos números.

Ante esta situación el jugador, decidió que iría a jugar al Real Madrid cuando finalice su contrato con el PSG, es decir que no renovaría con el club parisino, pero hoy parece que las cosas cambiaron.

El jugador estaría dispuesto a una corta renovación de apenas un año más, es decir que Kylian Mbappé, estaría a punto de renovar hasta 2023 con el PSG y así lo confirma el periodista, Dominique Séverac del medio Le Parisien.

“Confirmo la información de Téléfoot porque eso es lo que ya escribía el domingo pasado en la jornada del Lyon-PSG y efectivamente Paris y Mbappé discutían por una solución bastante corta. No veo el sentido de discutir si no es para quedarse ni el interés de discutir por nada. Efectivamente, eso no quita que en enero o febrero veas caer una prórroga. Quiere decir que los puentes no están rotos, hoy todo está abierto. Hoy estamos en 2022, si se alarga hasta 2024 es para irse en 2023, es una forma de decir “me quedo un año más”, confió el periodista en el plató de L’Equipe du Soir.