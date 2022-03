El PSG "ve más cerca" la continuidad de Kylian Mbappé

El Director Deportivo del PSG se muestra cada vez más convencido de la continuidad del atacante francés

Por: Alejandro Liporacci 03 de Marzo 2022 · 11:15 hs

El futuro de Kylian Mbappé dentro del PSG se encuentra cada vez más en llegar a su límite, el jugador vencerá contrato el próximo mes de junio y las opciones de irse al Real Madrid o renovar con el equipo parisino, se mantiene sobre la mesa y es el debate diario dentro del fútbol francés.

A través de una entrevista en uno de los diarios más importantes de la presa francesa, el Director Deportivo Leonardo aseguró que ven la continuidad del delantero en París "mucho más probable de lo que imaginan".



"Cada vez más. Es una cuestión de sentimientos. El jugador francés, cuando es titular, tiene como objetivo jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo en 1998 tengas una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. Igual en 2018, Kylian fue el único del once tipo que jugó en Francia", indicó Leonardo.

"Griezmann nunca han jugado en la Ligue 1, Zidane ha hecho su carrera más en el extranjero que en Francia. Pero en ese momento, no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores. La sensación que hubo el sábado en el estadio es magnífica. Algo se está creando, no sólo para él", agregó.

Con relación a los rumores de una millonaria oferta por parte del club hacía Mbappé para que renueve, Leonardo aclaró: "No es cierto. No hemos enviado una oferta específica. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que sea el mejor jugador posible".

Finalmente el brasileño admitió que existen esperanzas de que el jugador no vaya al Madrid hasta que no exista firma: "No puedo decirlo, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para mantenerlo. No creo que juzgue el resultado ante la Real".