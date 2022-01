El Real Madrid dispuesto a sacrificar a su goleador para fichar a Haaland

El presidente del Real Madrid esta dispuesto a todo, con tal de juntar a Kylian Mbappé y a Haaland en su equipo por este motivo el goleador del equipo podría ser sacrificado.

Por: Facundo Agudo 20 de Enero 2022 · 14:26 hs

Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid quiere volver a formar a un nuevo equipo de galácticos, quiere juntar a Mbappé y Erling Haaland, quiere que ambos vistan la camiseta blanca del Real Madrid y para ello estaría dispuesto a hacer un gran sacrificio.

La idea de Florentino además de poner una gran suma de dinero por Haaland es dejar partir a Benzema, el goleador actual del conjunto merengue y uno de los últimos ídolos del club, a pesar de esto el presidente estaría dispuesto a dejarlo ir para que su sueño de armar una delantera temible se vuelva realidad.

La idea de la partida de Benzema es para facilitar la llegada de Haaland, ya que no tendrá competencia en el puesto y será el titular indiscutido en la delantera madridista. Tras la partida de Cristiano Ronaldo el jugador que tomo las riendas de goleador e ídolo del Real Madrid fue Karim Benzema, que durante la ultima temporada anoto 30 goles en 46 partidos y repartido 9 asistencias.

No solo esto es impresionante en la carrera de Benzema, lleva en el club desde 2009 y se mantiene en la actualidad, pero todo no le parecería importar a Florentino que esta dispuesto a darlo todo con tal de Haaland firme con el Real Madrid y no con otro club europeo.