El Real Madrid se frota las manos con el buen desempeño de Gareth Bale

El plan del Real Madrid con la cesión de Gareth Bale en el Tottenham Hotspurs para intentar que la ficha del inglés se revalorara parece estar dando buenas resultados. El Real Madrid con toda seguridad va a buscar vender el próximo verano a Bale y con el dinero que recoja hará caja para fichar a Kylian Mbappé.

Por: Xavier Mejía 01 de Marzo 2021 · 12:41 hs

Siguen las buenas noticias para el Real Madrid, y es que el inglés Gareth Bale está demostrando un gran rendimiento con el Tottenham Hotspurs. Es claro y notorio el rendimiento del Bale, con respecto a sus compañeros de equipo, en el último encuentro el delantero anotó un doblete frente al Burnley para sellar la victoria 4-0 del Tottenham.

Gareth Bale esta mostrando un muy rendimiento en el Tottenham

Y es que hasta hace un par de semanas Bale había estado en las críticas del mismo entrenado JoséMourinho, pero en la rueda de prensa posterior al encuentro el técnico portugués salió en defensa del delantero al indicó.

"A veces la gente necesita inventar historias, necesitan escribir historias o decir cosas que no son necesariamente ciertas. No hay entrenador en el mundo que no vaya a poner a Gareth Bale si está en buenas condiciones. Ahora está mejor que nunca, no se trata solo de los dos goles que marcó, está muy bien en rendimiento físico. Ha jugado muy bien, por fuera, por dentro".

Recordemos que el Real Madrid cedió a Bale hasta el final de este temporada al Tottenham, ya que no estaba engranando en los planes de Zidane y mostraba bajo rendimiento. El objetivo era que Bale retomara su buen fútbol y además en un equipo donde lo conocen muy bien para luego buscar una venta.

Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el verano del 2022, pero lo que con el regreso del inglés a Madrid en el verano, podría la directiva merengue intentar buscar vender al delantero a con una mayor revalorización dado su buen desempeño en el Tottenham. De haberse quedado el real con el jugador, posiblemente hubieran recibido menos dinero del que pueden recibir ahora, ya que está demostrando su mejor versión deportiva.

Esta salida de Bale en forma de cesión, fue solo el comienzo del fin de la relación entre el equipo y el jugador. Por parte del equipo Bale no encaja en los planes del técnico francés, por lo que no tendría minutos, además fue duramente criticado por la afición por un muy pobre rendimiento en el campo. Además por el lado del jugador, el mismo indico meses atrás su deseo no regresar a Madrid.

Pero Bale aún tiene un papel que desempeñar en el Real Madrid, y es que si sigue demostrando su calidad, su valor de mercado va a aumentar. Actualmente su valor es de 20 millones de euros, pero con este nuevo despertar pudiera quizás duplicar esta cifra.

El ingreso de la venta de Bale servirá para fichar a Kylian Mbappé

Y es que con el ingreso que se genere con la venta de Bale, el Real Madrid podría financiar parte del gasto que representa el fichaje de Kylian Mbappé. El francés es un objetivo claro para Florentino Pérez, pero necesito hacer caja para pagar los 200 millones de euros que desea el París Saint-Germain.

Recordemos que Bale llegó al Real Madrid con costo de 80 millones de euros en 2013 y llego a tener un valor de mercado de 90 millones de euros a mediados de 2018, de ahí en adelante su valor se ha venido a menos.