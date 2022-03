El Tuca Ferretti fue contundente sobre su renuncia

El bravo entrenador de Juárez no encuentra la manija de su equipo y el funcionamiento no aparece, ya lleva dos torneos muy pobres y habló sobre su salida.

Ricardo Ferretti no logra conseguir que sus Bravos de Juárez tengan el funcionamiento pretendido. Por esto mismo, confesó tras la derrota con León, que desde el torneo pasado puso su renuncia a disposición.

"De mi parte no me siento tranquilo, al contrario, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita, yo asumo mi responsabilidad y la directiva tiene la decisión".

"Mientras tenga la oportunidad de estar al frente yo voy a seguir trabajando, mañana es un día difícil, la gente está inconforme y con toda razón", dijo Tuca.

"No he tenido ningún mensaje de la directiva, hay un apoyo total, pero sabes perfectamente que la situación puede cambiar partido tras partido. Fue el torneo pasado cuando presenté mi renuncia, cuando en siete partidos teníamos dos puntos. Mi cabeza siempre está en juego, y cada partido o aprieta o afloja. Esta semana contra Puebla la soga se aflojó poquito, pero hoy vuelve a apretar, aunque me siento tranquilo".

Juarez aún tiene pendiente el duelo por la Liga MX ante Rayados, el cual se celebrará este martes y será muy importante, casi fundamental para el futuro.